В округе № 95 на Киевщине регионала Мельника обгоняет кандидат от оппозиции
14:34, 29 октября 2012Политика
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В одномандатном избирательном округе №95 (Киевская область) сменился лидер.
Мельник опустился на третье место
По данным сайта ЦИК, в округе лидирует представитель ВО "Батькивщина" Вячеслав Кутовый с 22,81% голосов. На втором месте – кандидат от «УДАРа» Александр Юраков с 20,48% голосов.
Представитель Партии регионов Петр Мельник, который раньше на сайте ЦИК был первым, сейчас на третьем месте с 19,02% голосов.
В то же время в ОИК №95 по состоянию на 14.20 обработано лишь 6,74% протоколов.
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