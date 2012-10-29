В округе № 95 на Киевщине регионала Мельника обгоняет кандидат от оппозиции

По данным сайта ЦИК, в округе лидирует представитель ВО "Батькивщина" Вячеслав Кутовый с 22,81% голосов. На втором месте – кандидат от «УДАРа» Александр Юраков с 20,48% голосов.

Представитель Партии регионов Петр Мельник, который раньше на сайте ЦИК был первым, сейчас на третьем месте с 19,02% голосов.

В то же время в ОИК №95 по состоянию на 14.20 обработано лишь 6,74% протоколов.