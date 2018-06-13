ВР-2012: импичмент и избрание президента в Раде – невозможны, судьба Тимошенко остается неясной

На сайте ЦИК потихоньку обновляются результаты обработки протоколов и списки лидирующих в мажоритарных округах кандидатов в народные депутаты Украины. Уже сделаны первые громкие заявки лидеров партийных списков, что дает возможность говорить об очертаниях будущего парламентского большинства. Итак, какой была кампания? Чем она отличалась от предыдущей мажоритарной кампании 2002 года? Насколько обновится парламент? Вернется ли в него норовистость времен если не Ющенко, то хотя бы Кучмы, которому народные избранники периодически качественно пили кровь?

Старые-новые политтехнологи

Мажоритарные выборы в странах транзитной демократии всегда тянут воз с фальсификациями. Спор о том, что лучше: деспотизм лидеров партийных списков (в случае с пропорциональной системой) или фальсификации при мажоритарной (или при смешанной) системе, можно вести бесконечно. И найдется довольно аргументов для доказательства преимуществ (или недостатков) и одного, и другого пути. Вот только после наших выборов- 2012 становится совершенно очевидным, что власть вернула украинским выборам мажоритарную составляющую совсем не для усовершенствования модели представительской демократии.

ПР набирает восемьдесят списочников. Хорошо предвидя свой списочный потолок, регионалы и вернули мажоритарку вместе с косынкой, каруселью и голосованиями на дому (обычно все, кто голосует на дому – голосуют за власть, прозрачная урна, с которой ходят наблюдатели, не имеет ваккумной упаковки). Автор этих строк новостную ленту со случаями фальсификаций и репортажи коллег читал, как собственные воспоминания работы в одном мажоритарном штабе 2002 года. Все повторяется.

Из «инноваций» фальсификаций на выборах-2012 добавились мелкие пакости в виде заклеенных кнопок возле лифтов, исчезающих чернил, отсутствия света в кабинках для голосования, фотографирование людей, входящих в избирательный участок, голосования душевнобольных под попечительством смотрящих, «случайно» испорченные бюллетени «Свободы» - все должно было работать на победу партии досягнутой стабильности. Плюс пакости покрупнее – в виде саботажа работы окружных комиссий, которые в округах, где побеждал оппозиционный кандидат, умудрялись за ночь обработать по 3% голосов и закрывались на обед. И, в общем-то, эти грязные штучки сработали. «Если сравнивать с 2002 годом, то эти выборы такие же, но их невозможно сравнивать с президентскими и парламентскими кампаниями 2006-2010 годов», - говорит глава КИУ Александр Черненко.

В Донецке, Одессе, Харькове народ голосовал единогласно – как в Чечне.

Автор строк говорила с человеком, делавшим в Днепропетровской области параллельный подсчет голосов для Регионов. «Я в шоке, голосуют только за КПУ и Удар», - призналась она на правах анонимности. Но, тем не менее, по официальной статистике ПР в области вышла в лидеры. Умеют считать.

Однако, скорее всего, все суды будут пройдены, все жалобы составлены, а полторы тысячи нарушений (фальсификаций) будут признаны не повлившими на результаты волеизъявления. Случаи разбоя, использования админресурса оппозиция спустит на тормозах, поскольку она также получила неплохой результат.

«Эти выборы я бы назвал холодной гражданской войной, - считает руководитель центра Украинский барометр Виктор Небоженко, - и в 2002 году были фальсификации, но такого количества компромата с войной всех против всех и такого полного ощущения безнаказанности власти еще не было. Тут все фальсьфикации проходили с ярким тезисом: нам за это ничего не будет».

Интернет не дотянул

Продолжая сравнивать выборы-2002 года (тогда они последний раз проводились по мажоритарной системе) с выборами 2012 года, хочется отметить такую новинку.

Впервые активным и важным инструментом участников кампании стал интернет. Детальное и живое обсуждение всей кампании и хода выборов проходило как раз там – главным образом, в социальной сети Фейсбук. «Интернет стал убежищем политической критики и резервуаром политического воспитания, но пока влияние его на избирателя невысоко», - считает Виктор Небоженко.

«Интернет хорош, как дополнительный канал коммуникации, но он не заменяет профессиональной агитации, - добавляет глава Комитета Избирателей Украины Александр Черненко, - мы же увидели, как звезды Фейсбука не становились депутатами. Потому что нельзя делать ставку только на Интернет».

Мы не беремся прогнозировать влияние Фейсбука на выбор интернетезированных граждан, но он может служить отличной фокус-группой для построения прогнозов. Действительно, любимцы Интернета, общественные и гражданские активисты не прошли в парламент. Те, кого поддерживала интернет-общественность, и кто дошел до конца кампании – адвокат Татьяна Монтян, журналист Татьяна Чорновол, член движения НКН Петр Рябенко не прошли в в Раду.

И все же, Фейсбук, украинская часть которого отличается политической грамотностью и озабоченностью, очень четко «попал» в электоральные настроения в столице. Украинские фейсбукеры накануне голосования выбирали между объединенной оппозицией и Свободой, и этим политсилам были посвящены самые популярные посты соцсети. Предвыборные оппозиционные предпочтения онлайн-писателей как-то четко совпали с результатами выборов в столице. В восьми округах Киева победила Батькивщина. Один гарантированный округ – вот что получили самовыдвиженцы (душой и кошельками связанные с ПР): лишь Герега по всей видимости, получит мандат. Супруненко и Довгий – их мандат зависит от того, «как посчитают».

Контуры большинства: избрания президента в парламенте не будет

Просматривая комментарии и программы ночных телемарафонов, нельзя было не заметить, что эксперты однозначны в том, каким будет новое большинство. Прорегиональным, монопартийным, либо, как сейчас – в союзе с коммунистами. Которые устами своего лидера пока от такого сценария открещиваются.

«Регионы набрали восемьдесят людей по спискам, а где-то сто двадцать они наберут по округам, добавить еще тридцать людей для простого большинства за счет тушек – это всего одна ночь работы для прокуратуры и СБУ. А голосования в будущей Раде регионалам и так будет легко обеспечить: с КПУ они будут голосовать за Таможенный союз, за ЕС – с оппозицией, - говорит Виктор Небоженко. – Но, конституционного большинства у партии власти не будет. Теперь в парламенте, где сошлись коммунисты и националисты, создается старинный идеологический конфликт, Веймарская воронка. Не будь кризиса, я бы совершенно спокойно отнесся к этому конфликту, но в нынешний период в такой конфликтности нет ничего хорошего. КПУ и «Свобода» будут давить друг друга. Вызовы этого парламента еще и в том, что управлять такой Радой будет намного сложнее, чем нынешней. Конечно, соберут мажоритарщиков в новую коалицию, но управлять ими два года – до президентских выборов – будет крайне сложно. Мажоритарщики будут по-разному смотреть на предложения и угрозы, ведь они знают, что этот парламент может пережить президентские выборы.

Впрочем, «Свобода» собрала свой урожай голосов за счет «Нашей Украины», подобрав часть экс-оранжевого электората: умирая, НУ невольно отдала голоса Тягнибоку. И теперь свободовцам придется соответствовать ожиданиям электората, а не пребывать в своей радикальной нише».

В этом парламенте, по мнению экспертов, уже не будет стоять вопрос избрания президента в парламенте, но и процедуру импичмента никто произвести не сможет. «Президент может быть отстранен, только если этого захочет олигархат, - настаивает Небоженко. – А вот дело Тимошенко, по мнению экспертов, не заглохнет, даже если перестанет быть для ее соратников приоритетом. Освобождение Тимошенко стало делом национального приоритета, оно граничит с кризисом государственности».

Еще продолжаются локальные бои за отдельные округа. Но, журналисты уже рассуждают о том, кто будет спикером. С учетом того, что в Раде ноовго разлива будут наличествовать радикально различающиеся элементы, это должен быть очень суровый и толстокожий человек. Или наоборот, гибкий мастер перемещаться «меж капель». Вот, хорошо все это, или плохо – вопрос, пока остающийся риторическим.

Маша Мищенко