В ПР рассказали, с кем будут создавать коалицию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил глава фракции ПР Александр Ефремов на брифинге.

«Мы будем предлагать объединяться вокруг программы, которую имеет наша политическая сила, она широко представлена среди населения нашего государства, и мы уверенно ее выполняем. Если коллеги в парламенте из других политических сил заинтересуются этой программой и готовы будут объединиться по ее выполнению, значит мы с удовольствием примем их в коалицию большинства, и будем с удовольствием с ними работать», - сказал А.Ефремов.

При этом он не назвал с какими именно политическими силами надеется Партия регионов на коалицию.

«Я единственное не могу понять риторики, которая сопровождает выступления отдельных политических лидеров, которые никаких не могут отойти от военных действий… Я выступаю за то, чтобы мы нашли в конечном итоге компромисс среди политиков и чтоб политики пошли по пути объединения нашего государства. Кто к этому присоединится: либо это будет Партия регионов и коммунисты, а они говорят, что готовы по основным положениям развития государства голосовать, либо примкнут еще какие-то депутаты-мажоритарщики. Потому что без мажоритарных депутатов, которые 50 процентов составляют в парламенте, сформировать любое большинство не представляется возможным», - сказал А.Ефремов.