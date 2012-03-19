Регионал Мельник набросился на Геращенко на избирательном участке (видео)
Нардеп от Партии регионов пытался силой вытеснить из участка депутата от НУНС
Нардеп от Партии регионов Петр Мельник пытался силой вытеснить из участка депутата от НУНС Ирину Геращенко.
Об этом, как сообщает Украинская правда, Геращенко написала в своем Facebook.
"После нескольких звонков и жалоб относительно нарушений на выборах мэра Обухова поехали с коллегами- депутатами на избирательные участки наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов. Мне достался 13 участок. Там доверенное лицо кандидата от ПР начало меня вплотную у лицо снимать на IPad, требовать , чтобы я вышла из участка. А потом заявился нардеп от ПР Петр Мельник, взял меня под руки, поднял и просто пытался вынести из участка", - отметила Геращенко.
"Впервые столкнулось с тем, что против меня применяли физическую силу. К тому же мы в разных весовых категориях- этот Мельник большой дородный мужик, а я- метр 58 см. Реально меня защитили международные наблюдатели. Если так совершают с женщиной - нардепом - то что эти Пр-вские депутаты будут делать с другими наблюдателями на парламентских выборах", - отметила депутат.
Геращенко собирается написать жалобу в прокуратуру и будет требовать рассмотреть этот поступок на регламентном комитете.
"Но где предел этого хамства, этой вседозволенности силы? Как это остановить? Сами депутаты-женщины от оппозиции с этим не справятся", - спросила она.
Геращенко от рук Мельника спасали представители посольства США - заместитель советника по политическим вопросам Бредли Паркер и второй секретарь по политическим вопросам Стивен Пейдж.
Как известно, на выборах победил регионал Александр Левченко.