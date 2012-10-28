Донецкая милиция говорит, что в области «карусели» не работают

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Независимом общественном пресс-центре председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий.

Он отметил, что его проинформировали о том, что, якобы в городах Макеевке и Торезе массово используют так называемую «карусель» - подвозят на автобусах в разные участки группу одних и тех же людей для участия в голосовании. Но В.Шишацкий подчеркнул, что на места «выезжала следственно-оперативная группа и милиция не подтвердила эти факты».