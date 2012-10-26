«Деминициативы», КМИС и Центр Разумкова опросят 17 тысяч избирателей
28 октября «Деминициативи», КМИС и Центр Разумкова после закрытия участков обнародуют результаты Национального exit-poll.
28 октября после закрытия избирательных участков фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова обнародуют результаты Национального exit-poll-2012.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Это будет два параллельных exit-poll, то есть КМИС и Центр им. Разумкова будут работать параллельно, каждый по своей выборке, то есть каждый будет работать на 200 участках, и если результаты будут резко расходиться, то каждый из них будет презентовать результаты самостоятельно», - сказала она.
И.Бекешкина пояснила, что в ходе проведения exit-poll специалисты будут опрашивать избирателей, которые проголосовали на обычных избирательных участках.
Выборка будет презентативной для Украины в целом и для ее четырех регионов – Запад, Центр, Восток, Юг.
Объем выборки будет составлять около 17 тыс. респондентов, в зависимости от явки избирателей.
На каждом избирательном участке будет работать 2-3 интервьюера, а всего будет задействовано около 100 интервьюеров, которые пройдут специальное обучение.
Организаторы exit-poll намерены презентовать его результаты сразу после закрытия избирательных участков, а позже обнародовать скорректированные результаты.