«Деминициативы», КМИС и Центр Разумкова опросят 17 тысяч избирателей

28 октября после закрытия избирательных участков фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова обнародуют результаты Национального exit-poll-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Это будет два параллельных exit-poll, то есть КМИС и Центр им. Разумкова будут работать параллельно, каждый по своей выборке, то есть каждый будет работать на 200 участках, и если результаты будут резко расходиться, то каждый из них будет презентовать результаты самостоятельно», - сказала она.

И.Бекешкина пояснила, что в ходе проведения exit-poll специалисты будут опрашивать избирателей, которые проголосовали на обычных избирательных участках.

Выборка будет презентативной для Украины в целом и для ее четырех регионов – Запад, Центр, Восток, Юг.

Объем выборки будет составлять около 17 тыс. респондентов, в зависимости от явки избирателей.

На каждом избирательном участке будет работать 2-3 интервьюера, а всего будет задействовано около 100 интервьюеров, которые пройдут специальное обучение.

Организаторы exit-poll намерены презентовать его результаты сразу после закрытия избирательных участков, а позже обнародовать скорректированные результаты.