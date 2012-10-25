ЕСПЧ не будет рекомендовать правительству Украины лечить Тимошенко в Германии

Об этом говорится в письме Пятого Департамента ЕСПЧ, текстом которого располагает УНИАН.

В документе, в частности, говорится, что относительно дела «Тимошенко против Украины» после изучения соответствующего запроса, в котором предлагалось «согласно правилу 39 Судебного регламента требовать от правительства Украины разрешить просителю получить дальнейшее медицинское лечение в Германии», действующий Президент Департамента, в который был отправлен запрос, 23 октября «решил не рекомендовать правительству Украины согласно правилу 39 Судебного регламента, временную меру, о который вы просите».

Кроме того, в письме сообщается: «Также действующий Президент выразила заинтересованность, чтобы параллельно все необходимые меры были приняты для того, чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации, включая видео и другие записи, касающиеся задержания и лечения просителя».

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализницы" в Харькове. За это время ее лечащими врачами были специалисты берлинской клиники «Шарите».

18 сентября, первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко заявила, что Ю.Тимошенко останется под стационарным наблюдением украинских и немецких специалистов в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове, по меньшей мере, еще один месяц.

В октябре врачи берлинской клиники Charite заявили о невозможности обеспечения необходимых условий для лечения экс-премьер-министра Ю.Тимошенко в Украине.

"Необходимая ситуация, очевидно, не может быть обеспечена при существующих условиях в Украине. Как и раньше, клиника Charite готова предложить подобную мультимодальную терапию. Несмотря ни на что, при любых обстоятельствах, для сохранения и улучшения функций необходимо продолжать терапевтические мероприятия, которые применялись до этого времени, чтобы помешать дальнейшей хронизации и ухудшению функций. Врачи Charite готовы и в дальнейшем принимать участие в лечении на протяжении длительного времени", - говорится в заключении врачей от 15 октября.

При этом врачи считают, что постоянное назначение судебных слушаний, непрерывное видеонаблюдение, постоянное присутствие охраны даже при беседах с врачами, обнародование конфиденциальных медицинских документов, или распространение в СМИ видеозаписей обостряют заболевание и делают невозможным полное выздоровление.