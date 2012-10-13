Бекешкина предлагает Королевской ехать в офис и считать анкеты

Об этом И.Бекешкина заявила в эфире «Шустер Live» 12 октября.

Она предложила Н.Королевский безотлагательно взять телеоператора с камерой и приехать в офис «ДемИнициатив».

«Очень простое предложение – сейчас берем оператора, и едем анкеты смотреть все вместе. Нет проблем. Все 2040 анкет - мы их пересчитаем», - сказала И.Бекешкина.

Она назвала анекдотом иск команды Н.Королевской к социологам из-за якобы неправдивых данных социологического опроса, согласно которым «Украина – Вперед!» поддерживают 2,1% избирателей.

«Это как-то смешно и похоже на анекдот», - сказала руководитель фонда «ДемИнициатив».

В свою очередь, Н.Королевская заметила, что эти анкеты И.Бекешкина должна предоставить в суде.

«Вы их все в суде предоставите, и все согласно судебной процедуре сделаете», - сказала Н.Королевская.

По словам председателя партии «Украина – Вперед!», она не воспринимает предложение И.Бекешкиной, «потому что не нужно сейчас по ночам и в студиях проводить выборы» и манипулировать мнением граждан.

«Вопрос - не в наших рейтингах, вопрос - в манипуляциях», - заявила Н.Королевская.

Как сообщал УНИАН, 8 октября были обнародованы данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии. В этом исследовании отмечалось, что если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то за партию Наталии Королевской «Украина - Вперед!» проголосовали бы 2,1% избирателей.

11 октября партия «Украина - Вперед!» подала в Хозяйственный суд Киева иск к фонду «Демократические инициативы» и ООО «Киевский международный институт социологии ЛТД» (КМИС) с требованием опровергнуть информацию, обнародованную о рейтинге поддержки партии «Украина - Вперед!».

Партия подала ходатайство о запрещении фонду «Демократические инициативы» и КМИС публиковать любые данные, которые они получили по поводу партии «Украина - Вперед!».