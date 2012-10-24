Экс-шефа Южной таможни, у которого нашли $870000, сделали свидетелем
Экс-начальника Южной таможни Александра Вдовиченко, в служебном кабинете и автомобиле которого было найдено $870 тысяч, сделали свидетелем по коррупционному уголовному делу, возбужденному в отношении его подчиненных.
Об этом "Сегодня" сообщила пресс-секретарь прокурора одесской области Елена Абрамова.
"По делу проводится следствие, а Александр Вдовиченко получил статус свидетеля", - пояснила правоохранитель.
Как сообщал УНИАН, 2 октября в служебных помещениях Южной таможни правоохранителями было изъято свыше 870 тыс. долл. Обыск проводился работниками правоохранительных органов в рамках досудебного следствия по уголовному делу в отношении начальника одного из таможенных постов Южной таможни и главного инспектора этого поста, которые подозреваются в вымогательстве и получении взятки для проведения таможенного оформления 11 контейнеров груза.
В тот же день 2 октября приказом председателя Государственной таможенной службы Александр Вдовиченко был уволен с должности начальника Южной таможни.