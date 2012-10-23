Лавринович рассказал, кто перед ООН будет оправдываться за права человека

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, доклад будет проходить в рамках нового механизма деятельности Совета ООН по правам человека – Универсального периодического обзора (УПО).

По словам министра юстиции Украины Александра Лавриновича, для представления доклада в Женеву отбыла украинская делегация во главе с Правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека Назаром Кульчицким.

Обзор будет содержать национальный доклад, подготовленный украинским правительством, а также доклад, подготовленный с участием неправительственных организаций и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

После представления доклада украинской делегации будут задаваться вопросы, касающиеся международно-правовых обязательств государства в области прав человека. Вопросы будут основываться на выводах и рекомендациях конвенционных органов в этой области, а также информации, полученной от неправительственных и международных организаций.

А.Лавринович напомнил, что во время подготовки Национального доклада Министерством юстиции принимались к сведению рекомендации и отчеты Коалиции правозащитных неправительственных организаций (http://www.helsinki.org.ua). Со стороны общественности координатором общественных консультаций, а также соорганизатором рабочих встреч, которые проходили в рамках национального обсуждения доклада, выступал Украинский Хельсинкский союз по правам человека.

Была также создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители всех заинтересованных государственных органов, а также Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

А.Лавринович также напомнил, что с материалами, которые использовались для подготовки национального доклада, можно ознакомиться на специальном веб-сайте, который был создан Министерством юстиции при поддержке ПРООН. Сайт размещен в Интернете по адресу: http://www.minjust.gov.ua/upr и содержит документы, связанные с прохождением Украиной обзора в рамках первого цикла УПО, справочную информацию о процедуре УПО, в частности об участии гражданского общества в подготовке Национального доклада и возможности подавать альтернативные отчеты, график подготовки национального доклада в рамках второго цикла УПО и проекты Национального доклада на всех стадиях его обсуждения.

*** Универсальный периодический обзор об обязательствах в области прав человека - это механизм мониторинга прав человека, который охватывает каждую из 193 стран, входящих в ООН. Обзор направлен на улучшение ситуации с соблюдением прав человека, выполнение государствами обязанностей и обязательств в области прав человека и пр.

Министерство юстиции Украины является органом, ответственным за подготовку Национального доклада в рамках УПО.