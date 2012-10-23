Объединенная оппозиция требует реакции МИД и СБУ на похищение Развозжаева

Объединенная оппозиция обращается в Министерство иностранных дел и Службы безопасности Украины с требованием безотлагательно дать ответ на вопрос о похищении в Киеве российского оппозиционера Леонида Развозжаева. Об этом заявил председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк на пресс-конференции в Ивано-Франковске во вторник, 23 октября, сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Змін».

«Что произошло в Украине с российским оппозиционером, кто похитил человека, который шел в офис ООН с целью получения убежища? Почему до сегодняшнего дня нет четкой позиции ни Министерства иностранных дел, ни СБУ? Действовали ли иностранные специальные службы на территории Украины?", - акцентировал он.

«Если это так, то это будет предметом расследования специальной парламентской комиссии уже в новом парламенте», - подчеркнул А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 20 октября появилась информация о том, что российский оппозиционер, член совета «Левого фронта» Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Киеве.

Вместе с тем в Главном управлении МВД Украины в Киеве УНИАН проинформировали, что на данный момент никаких заявлений в столичную милицию о пропаже данного лица ни от кого не поступало.

«Никаких обращений вообще не поступало: ни о похищении человека вообще, ни под этой фамилией, в частности», - сказали в главке.

Между тем, по словам российского политика Ильи Пономарева, «Леонид Развозжаев находился в Киеве на легальном основании со среды, 17 октября. После того, как в пятницу, 19 октября, он был объявлен в федеральный розыск СК РФ, Леонид решил обратиться в международные инстанции с просьбой предоставить ему политическое убежище. Развозжаев заполнил анкету и подал заявление на имя верховного комиссара. Когда он вышел из здания управления по улице Лаврская, 16, сотрудники ведомства услышали крики о помощи, после этого Леонида никто не видел и он не выходил на связь».

«Российские власти также пока не сообщили об аресте Л. Развозжаева. Все это позволяет предположить, что Леонид задержан спецслужбами без каких-либо законных оснований и будет доставлен в РФ, что есть нарушением Конвенции ООН о беженцах», - пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что помощника депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Л.Развозжаева объявили в федеральный розыск.

Ему заочно предъявили обвинения в подготовке массовых беспорядков. Его соратника Константина Лебедева арестовали до 16 декабря.

Сергей Удальцов, обвиняемый по тому же делу, остается под подпиской о невыезде.

Поводом для предъявления обвинения стал фильм «Анатомия протеста-2», который вышел в эфире телекомпании НТВ. Его авторы обвинили российских оппозиционеров в подготовке терактов и государственной измене. В частности, из содержания фильма получалось, что экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин и какие-то граждане Грузии выделили большую сумму денег на поддержку внесистемной оппозиции, а непосредственным исполнителем их планов выступил С.Удальцов.

21 октября Л.Развозжаев был задержан Басманным районным судом Москвы до 16 декабря.

22 октября в СБУ заявили, что не получали со стороны правоохранительных органов России каких-либо просьб о помощи в задержании на территории Украины российского оппозиционера Л.Развозжаева.

«Ни со стороны РФ, ни по линии Интерпола, ни в рамках международных договоренностей об оказании правовой помощи такой просьбы к нам не поступало», - отметили в СБУ.

22 октября Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) обнародовало заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность исчезновением 19 октября в Киеве Л. Развозжаева.

«Система убежища, которая работает, предусматривает, что лица, которые обращаются о предоставлении международной защиты, могут быть уверены в справедливости и беспристрастности системы убежища; что они смогут подать соответствующее обращение с соблюдением их прав человека, в частности права на уважение и защиту их личных данных и физической неприкосновенности принимающей страной. Возвращение в страну происхождения вопреки существующим процедурам может привести к ответственности страны за грубое нарушение национального и международного законодательства», - говорится в заявлении УВКБ ООН.

23 октября Министерство иностранных дел Украины заявило, что изучает вопрос о возможности введения санкций против Украины со стороны Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в связи с нарушением прав российского оппозиционера Л. Развозжаева, который обращался к УВКБ с просьбой о предоставлении международной защиты.

Спикер МИД Украины Александр Дикусаров сообщил сегодня на брифинге, что необходимо получить документы, посмотреть, что в них записано, чтобы МИД Украины мог предоставить свой комментарий.

«Украина придерживается всех взятых на себя международных обязательств по всем вопросам, и поэтому наш ответ должен быть тщательно подготовлен и обоснован на базе тех документов, которые мы получим и посмотрим», - добавил А. Дикусаров.

Вместе с тем он отметил, что в компетенцию МИД Украины не входит вопрос о пересечении Л. Развозжаевим украинской границы.

«Вопросы пересечения границы относятся к компетенции других ведомств и учреждений», - сказал спикер.

Дикусаров также сообщил, что МИД Украины не получал никаких обращений от российской стороны относительно Л. Развозжаева.

«Никоим образом МИД не занимается поиском иностранцев на территории Украины. Это относится к компетенции правоохранительных органов », - сказал А. Дикусаров.