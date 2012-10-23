МИД Украины - об угрозе санкций ООН: когда у нас будет позиция - мы дадим комментарий

Министерство иностранных дел Украины изучает вопрос относительно возможности внедрения санкций в отношении Украины со стороны Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в связи с нарушением прав российского оппозиционера Леонида Развозжаева, который обращался в УВКБ с просьбой о предоставлении международной защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров сообщил сегодня на брифинге.

«Мы этот вопрос сейчас внимательно изучаем, и когда у нас будет позиция, - мы обязательно дадим комментарии по этому поводу», - сказал А.Дикусаров.

По его словам, необходимо получить документы, посмотреть, что именно в них записано, чтобы МИД Украины мог дать свой комментарий.

«Украина соблюдает все взятые на себя международные обязательства по всем вопросам, и поэтому наш ответ должен быть тщательно подготовлен, быть обстоятельным на базе тех документов, которые мы получим и увидим», - добавил А.Дикусаров.

В то же время он отметил, что в компетенцию МИД Украины не входит вопрос пересечения Л.Развозжаевым украинской границы.

«Вопрос пересечения границы принадлежит к компетенции других ведомств и учреждений», - сказал руководитель пресс-службы.

А.Дикусаров также сообщил, что МИД Украины не получил никаких обращений от российской стороны касательно Л.Развозжаева.

«Никоим образом МИД не занимается поиском иностранцев на территории Украины. Это принадлежит к компетенции правоохранительных органов», - сказал А.Дикусаров.

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и оппозиционером Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела по статье "подготовка к организации массовых беспорядков", которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

Авторы фильма, который вышел на НТВ, утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на средства из-за рубежа. В фильме было показано видео, где С.Удальцов и его соратники якобы разговаривают с тогдашним председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. По словам авторов картины, последний имеет опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, Украине и массовых беспорядков в Беларуси.

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин утверждает, что Л.Развозжаев написал от руки 10 писем, где рассказал о подготовке беспорядков.

21 октября Л.Развозжаев был взять под стражу Басманным районным судом Москвы до 16 декабря.

22 октября Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) обнародовало заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность исчезновением 19 октября в Киеве Л.Развозжаева.

«Система убежища, которая работает должным образом, предусматривает, что лица, обращающиеся о предоставлении международной защиты, могут быть уверенны в справедливости и беспристрастности системы убежища; что они будут иметь возможность подать соответствующее обращение с соблюдением их прав человека, в частности права на уважение и защиту их личных данных и физической неприкосновенности принимающей страной. Возвращение в страну происхождения вопреки существующим процедурам может привести к ответственности страны за грубое нарушение национального и международного законодательства», - сказано в заявлении УВКБ ООН.