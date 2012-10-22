Прокуратура еще думает, возбуждать ли дело за видео с Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Маргарита Велькова.

Она сообщила, что сегодня утром к генпрокурору Виктору Пшонке обратилась группа народных депутатов, которые требуют возбудить уголовное дело по факту как незаконной слежки за Ю.Тимошенко, так и по факту обнародования этого видео в Интернете.

Кроме того, сказала она, 18 октября в Генпрокуратуру поступило обращение адвоката Ю.Тимошенко Сергея Власенко по этому же поводу.

«За подписью заместителя генерального прокурора было поручено назначить служебное расследование Государственной пенитенциарной службе Украины. Кроме того, поручение по этому поводу получила и прокуратура Харьковской области», - сообщила руководитель пресс-службы ГПУ.

Она отметила, что именно Государственная пенитенциарная служба несет ответственность за тех лиц, которые находятся в местах лишения свободы.

В то же время, сказала М.Велькова, осуществление наблюдения предусмотрено действующим законодательством.

Пресс-секретарь также сообщила, что Генеральной прокуратурой Украины направлено письмо в Министерство юстиции Украины, поскольку именно это министерство осуществляет координацию деятельности Государственной пенитенциарной службы.

«Мы будем ждать ответов. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела по данному факту», - сказала она.

В свою очередь председатель Совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк после встречи с генпрокурором сообщил журналистам, что В.Пшонка выразил обеспокоенность теми фактами, которые увидели все пользователи Интернет. Он подтвердил, что ГПУ дала поручение провести служебное расследование.

«Как нас проинформировал генеральный прокурор, завтра все материалы служебного расследования будут в стенах Генеральной прокуратуры и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», - сказал А.Яценюк.

Он напомнил, что оппозиция требует возбудить уголовное дело как по факту видеонаблюдения за Ю.Тимошенко, так и по факту незаконного распространения видео.

«Мы требуем привлечь к ответственности как руководство колонии, так и тех надзирающих прокуроров, которые должны были остановить это преступление», - сказал А.Яценюк.

Он выразил убеждение, что сейчас есть все основания для возбуждения соответствующего уголовного дела.

Кроме того, сказал он, должны быть приняты меры, чтобы все наблюдение за Ю.Тимошенко, если оно и будет проводиться, проводилось исключительно женщинами.

«Ключевое требование – это убрать людей мужского пола и посадить женщин возле мониторов, как этого требует закон», - подчеркнул А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко требует выписать ее из больницы «Укрзализницы» в Харькове и вернуть в колонию из-за невозможности лечиться под постоянным видеонаблюдением.

Об этом говорится в письме Ю.Тимошенко к Президенту Украины Виктору Януковичу, текст которого обнародовал ее адвокат Сергей Власенко.

Экс-премьер отметила, что «лечиться будет на свободе, когда никто не будет подсматривать за ней в замочную скважину».

Ю.Тимошенко подчеркнула, что факт наличия постоянной скрытой видеосъемки является доказанным.

Ю.Тимошенко написала, что значительная часть медицинских мероприятий, которые проводятся в процедурной комнате, нуждается в полном снятии одежды, и скрытые видеокамеры это все фиксировали и продолжают фиксировать.

«Работники колонии, которые меня поддерживают, после обнародования этих видеозаписей на каналах телевидения передали мне точный план расположения всех скрытых видеокамер, которые установлены по вашему поручению в помещениях, где я нахожусь. Обществу, возможно, будет интересно узнать, что три видеокамеры установлены в комнате для конфиденциальных встреч с защитниками, две скрытые видеокамеры - непосредственно в душевой кабинке, по одной – над каждым из двух унитазов», - написала Ю.Тимошенко.

Кроме того, она отметила, что в специальной комнате возле ее тюремной палаты размещены мониторы круглосуточного видеонаблюдения за ней, которое осуществляют исключительно мужчины-офицеры, работающие в колонии.

Ю.Тимошенко убеждена, что эти видеозаписи передаются в электронной форме Президенту Украины.