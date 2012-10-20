ЦИК зарегистрировала свыше 3 тысяч международных наблюдателей

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты сегодня на заседании ЦИК.

В частности, официальную регистрацию наблюдателя получили 4 представителя Посольства Литвы в Украине, 124 представителя Посольства Польши в Украине, 2 представителя Посольства США в Украине, 10 представителей Посольства Нигерии в Украине, 5 представителей Посольства Франции, 3 представителя Посольства Швеции в Украине, один представитель Посольства Парагвая в Австрии и 2 представителя Посольства Беларуси в Украине.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал 22 официальных наблюдателя от Украинского конгресового комитета, 30 – от Центральноевропейской группы политического мониторинга, 517 – от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, 2 – от Европейского центра геополитического анализа, 4 – от Европейского центра "За современную Украину", 4 – от Национального демократического института международных отношений.

Таким образом, по состоянию на 20 октября ЦИК зарегистрировал 3131 официального наблюдателя, в том числе от 25 иностранных государств и 28 международных организаций.