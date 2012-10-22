СМИ: Конкретных договоренностей по газу от нынешнего визита Януковича ждать не стоит

До конца года глава государства как минимум еще раз побывает в России — на ноябрь запланирован полномасштабный государственный визит. Поездка организовывалась в срочном порядке, хотя ни один из разработанных документов не требовал экстренной встречи украинского президента с его российским коллегой Владимиром Путиным. По некоторым данным, на проведении встречи глав государств до парламентских выборов настаивала российская сторона. В Кремле же заявили, что готовы обсудить с Украиной перспективы подписания нового газового договора.

Между тем, по информации издания "Коммерсант-Украина", конкретные договоренности в сфере поставки и транзита газа сегодня не будут достигнуты. Неготовность договора к подписанию признали и в Кремле, констатировав вчера "ряд расхождений в подходах по некоторым аспектам газовой темы — таким, в частности, как ценообразование и объем закупаемого Украиной газа". Однако это все же может произойти на ноябрьской встрече, поделился предположением один из чиновников. Пока неясно, почему в сообщении Кремля решение спора о цене газа упомянуто в связке с проблематикой освоения структуры Палласа — нефтегазоносной площади, разработка которой может начаться после завершения делимитации морской границы. Не исключено, что это станет одним из элементов компромисса.

На сегодняшние переговоры вынесены также темы выделения российского кредита на достройку Хмельницкой АЭС, сотрудничества по использованию ракетоносителя "Днепр" и продолжения работы над проектом Ан-70, но подписывать итоговые документы по этим вопросам пока не планируется. В экономической сфере, по информации издания, готов к подписанию лишь межправительственный протокол "О поставке товаров по производственной кооперации в 2012 году". О согласовании этого рамочного документа украинским Кабмином сообщалось еще в конце августа.