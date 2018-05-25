Выборы-2012. Треугольная оппозиция

Развитие политической ситуации заставляет задуматься об актуализации пословиц и поговорок. Если раньше можно было с уверенностью говорить «два украинца – три гетмана», то сегодня в этом общественно-политическом уравнении представителей казацкой старшины сменили оппозиционеры. Претендующие на возвращение во власть или политический дебют партии не сумели продемонстрировать готовность усмирять амбиции ради интересов страны. В этом аспекте их заявления остаются декларативными и нарочитыми.

Заявленная готовность пожертвовать кандидатами-мажоритащиками от «Батькивщины» и «УДАРа» ради общего дела не вылилась даже в 5-процентное согласование в масштабах страны. Виталий Кличко достаточно умело разыграл нехитрую двухходовую комбинацию, показав, что не собирается быть на побегушках у Арсения Яценюка. Здесь впору напомнить, что и с Юлией Тимошенко у Виталия Владимировича отношения далеко не безоблачные. В результате «УДАР» ограничивается обещанием не создавать коалицию с Партией регионов и коммунистами, при этом не спеша позволить заключить себя в оппозиционные объятия более опытным участникам предвыборной гонки. Интересно, осознает ли Кличко собственное сходство с Виктором Ющенко 10-летней давности. Того также постоянно толкали на союз с радикальными оппозиционерами, но нерешительность и сибаритский характер Виктора Андреевича по сути открыли ему путь в президентское кресло. Правда, у главного «ударника» публичный образ заметно отличается от неспешности бывшего главного банкира страны.

Хорошо бы набраться терпения и Арсению Яценюку, но политическая ситуация не оставляет ему пространства для маневра. Бывший лидер «Фронта змин», решивший возглавить список «Батькивщины» и постепенно установивший контроль над партией Тимошенко, по большому счету не имеет права на ошибку. Совокупные данные социологов свидетельствуют, что объединенной оппозиции предстоит побороться за второе, а не первое место, что заставляет усомниться в актуальности лозунга «Ми їх зупинимо». Для Яценюка «бронза» в парламентской гонке никак не будет удовлетворительным результатом, поскольку она ставит под сомнения его таланты исполнительного директора объединенной оппозиции. Сегодня он все больше напоминает водителя на скорую руку собранной из подходящих запчастей машины, который пытается соревноваться на трассе с импортными лимузинами. Сейчас важнее – не улететь в кювет.

Арсений Петрович в стремлении подтвердить амплуа «великого и ужасного» допускает ошибки, за которые его могут наказать собственные избиратели. Например, заявление о том, что премьером правительства, если его будет создавать оппозиция, станет Сергей Соболев, загнала в состояние ступора немалую часть экспертного сообщества. Немало удивятся и избиратели, у которых под бело-сердечными знаменами есть куда более весомые кумиры. Если борьба за освобождение Юлии Тимошенко и стремление доказать Виталию Кличко, что он не прав завершается подобным образом, то говорить об адекватном восприятии ситуации в стане объединенной оппозиции не приходится.

От попыток добиться симпатичной избирателю консолидации выигрывает только ВО «Свобода». Олег Тягныбок и его соратники пока не обеспечили себе полной гарантии создания парламентской фракции, но уже подписали соглашение о создании коалиции с «Батькивщиной». Аванс выглядит весьма красноречивым. Олег Ярославович действует так, будто читает конспекты Тимошенко по основам политической борьбы, ведь на выборах 10-летней давности, проходившей по смешанной системе, Юлия Владимировна убедила немало симпатиков «Нашей Украины» отдать свои голоса за БЮТ. При этом никто не сомневается, что Тягныбок при остром стремлении «сменить все в пользу украинцев» коалиционными договоренностями с «Батькивщиной» может пренебречь.

В итоге за неделю до выборов среди участников парламентской гонки с оппозиционными настроениями сложилась конфигурация треугольника неправильной формы, в котором каждая из вершин играет роль центра притяжения. «УДАР» дарит щедрым кулаком избирателям надежды на адекватность своего лидера общественному запросу, «Батькивщина» пытается на оппозиционном надрыве не упустить второе место, а ВО «Свобода» - ворваться в законодательный орган, чтобы навести там «украинский порядок». Вот только рецепт адекватного объединения этих политических сил, лидеры которых не страдают отсутствием амбиций, пока не написан.