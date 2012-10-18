Тигипко уверен, что в новом парламенте ПР сможет создать большинство

«УДАР» и Объединенная оппозиция «Батькивщина» не смогут объединиться в парламенте, поскольку их лидеры не договорятся между собой и не смогут выработать общие подходы к решению государственных вопросов.

Об этом заявил заместитель председателя Партии регионов Сергей Тигипко сегодня во время пресс-конференции в официальном пресс-центре партии, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

«То, как они согласовывают кандидатов в мажоритарных округах, обвиняют друг друга, для меня свидетельствует о том, что им не удастся объединиться в парламенте. Если они не могут договориться по мажоритарным округам, хотя это элементарные вещи, то договориться в более серьезных вопросах - невозможно», - отметил С.Тигипко.

Политик подчеркнул, что желание договориться об объединении еще до результатов выборов свидетельствует о слабости партий и о том, что они не верят в возможность победить собственными силами.

Вместе с тем, он выразил уверенность, что ПР сможет создать большинство самостоятельно. Говоря о возможности создания расширенной коалиции с участием «УДАРа» и Объединенной оппозиции, С.Тигипко отметил, что это будет сложно сделать, поскольку у ПР и оппозиционных сил разное отношение к принципиальным вопросам, в частности, языковому, а также разные подходы к решению проблем в экономической, социальной и политической сферах.

С.Тигипко также отметил, что ход нынешней избирательной кампании абсолютно устраивает ПР, поскольку партия является лидером гонок. При этом политик подчеркнул, что для лидерства Партии регионов есть серьезная основа в виде конкретных результатов работы партии власти. Он добавил, что у людей изменилось отношение к политическим партиям, и многие люди при выборе руководствуются делами той или иной политсилы и меньше внимания обращают на лозунги.