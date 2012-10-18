Литвин говорит, что броуновского движения в новой Раде не будет

Об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу “Рада”.

По словам В.Литвина, большинство кандидатов-мажоритарщиков уже определились, в какую фракцию они будут входить в случае прохождения в ВР. “Я думаю, в большинстве своем уже определились депутаты-мажоритарщики и, очевидно, они получат реальную, политическую и другую помощь от политсил, которые рассчитывают, что они пополнят их ряды”, - сказал председатель ВР.

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При этом, добавил он, этот вопрос не возникает по отношению к тем депутатам, которые будут баллотироваться по спискам, потому что и так понятно, что они войдут во фракцию той политической силы, с которой они пришли.

“Поэтому я не думаю, что у нас будут большие столкновения и то, что можно назвать броуновским движением. Я считаю, что Верховная Рада, которая начнет работу в середине декабря, она будет более структурированной и я хотел бы, чтобы она была более ответственной”, - сказал В.Литвин.