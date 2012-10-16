Батькивщина: Расхождения в социологии с УДАРом по мажоритарщикам достигали 18%
08:51, 16 октября 2012Политика
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Расхождения в социологических исследованиях Объединенной оппозиции и «УДАР», которые были необходимы для определения единых кандидатов-мажоритарщиков, по некоторым округам достигали 18 процентов.
Сергей Соболев рассказал о расхождениях в цифрах
Об этом в эфире «5 канала» завил народный депутат, представитель Объединенной оппозиции «Батькивщина» Сергей Соболев.
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«Если четко, то да - противоречия очень большие, и различия в наших подсчетах достигали от 1 до 18 процентов. Сейчас вопрос не в социологии, вопрос сейчас в принципе, на сегодняшний день является, как минимум, 10 кандидатов от нашей Объединенной оппозиции, и от «УДАР» не меньше кандидатов, которые теперь имеют реальный шанс соревноваться на избирательных округах против представителя власти», - заявил Соболев.
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