После успеха на выборах фламандские националисты требуют конфедерации

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, лидер партии Барт Де Вевер, очевидно, станет бургомистром крупнейшего фламандского города Антверпен, где возглавляемый им список партии поддержали 36,3% избирателей. Социалисты, представитель которых был бургомистром Антверпена до последнего времени, получили лишь 29,6% голосов.

Лидер “Нового фламандского альянса”, который выступает за отделение Фландрии, уже заявил о том, что будет призывать федеральное правительство страны, возглавляемое франкоязычным социалистом Элио Ди Рупо, к совместной работе над новой конфедеративной реформой. “Это правительство (Бельгии - УНИАН)... не поддерживается фламандцами”, - сказал Б. Де Вевер.

По предварительным данным, партия “Новый фламандский альянс” получила преимущество в большинстве коммун Фландрии. Таким образом, как отмечают местные СМИ, вопрос будущего целостности Бельгии опять открыт.

Что же касается выборов в Валлонии и столичном регионе – Брюсселе, здесь очевидных победителей нет. Вместе с тем, местные СМИ сообщают об уменьшении поддержки социалистов и усилении позиций праволиберального “Реформаторского движения” и экологической партии “Эколо”.