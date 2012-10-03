Железная дорога Бельгии остановилась - забастовка (фото)

На сутки парализовано как местное, так и международное сообщение, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на бельгийское информагентство RTBF.

Поезда на территории всей страны остановились ровно в 22.00 по местному времени. При этом профсоюзы предупредили, что никаких альтернативных транспортных средств запущено не будет.

Пассажиры, купившие билеты на отмененные из-за забастовки поезда, в том числе на экспрессы, соединяющие Бельгию с Лондоном и Парижем, смогут получить деньги обратно или обменять билет на другую дату.

Бастующие требуют от властей пересмотреть реформы железнодорожного сектора страны. В частности, профсоюзы недовольны перераспределением управления железнодорожным хозяйства Бельгии, которое инициировал министр по делам транспорта Поль Манетт. Работники отрасли опасаются, что после того, как сектор перейдет от трех независимых структур (оператора железных дорогInfrabel, собственно государственной транспортной компании SNCB и независимого оператора системы вокзалов) к двум, последуют массовые сокращения.

Долг SNCB перед государством на настоящий момент превышает 4 млрд евро.