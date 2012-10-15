Митрополит Владимир напомнил о недопустимости политической агитации в церкви

Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

Как отмечается в распоряжении, «накануне выборов в Верховную Раду Украины и в связи с обращениями со стороны верующих и средств массовой информации напоминаю викарным епископам, наместникам и настоятельницам монастырей, настоятелям храмов и всем клирикам Киевской митрополии Украинской Православной Церкви о невозможности проведения политической агитации и раздачи политической агитационной литературы в храмах и монастырях Украинской Православной Церкви».

Также в документе подчеркивается, что «политическая агитация в храмах и монастырях противоречит решениям Священноначалия нашей Церкви - Основам социальной концепции УПЦ (раздел V), Обращению Собора епископов УПЦ от 21 декабря 2007 года, Обращению Священного Синода УПЦ к православным гражданам в связи с будущими выборами в Верховную Раду Украины от 25 августа 2012 года, постановлению Архиерейского Собора РПЦ 2011 года «Практика заявлений и действий иерархов, духовенства и мирян во время предвыборных кампаний», решению Священного Синода РПЦ от 4 октября 2012 года (журнал № 93) и многочисленным напоминаниям Священноначалия о невозможности политизации церковной жизни». В распоряжении отмечается, что политическая агитация религиозными организациями противоречит Закону Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Митрополит Владимир благословил во всех храмах и монастырях Киевской Митрополии УПЦ и в ставропигийных монастырях УПЦ по окончании богослужения в ближайший воскресный день объявить Обращение Священного Синода УПЦ от 25 августа 2012 года.

Предстоятель УПЦ призвал верующих Украинской Православной Церкви – кандидатов в депутаты и избирателей, воздержаться от политической агитации в храмах и монастырях. «Пусть о добрых людях свидетельствуют добрые дела и христианский образ жизни», - подчеркнул митрополит Владимир и напомнил, что «нарушение данного распоряжения повлечет за собой церковно-каноническую ответственность».