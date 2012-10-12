Азаров жалуется, что оранжевый электорат активнее, чем его
19:20, 12 октября 2012Политика
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Лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что электорат оппозиционных партий более активен, чем политической силы, которую он возглавляет.
Азаров говорит, что его избиратели пассивные
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью Николаевской областной государственной телерадиокомпании.
«Мы очень заинтересованы, чтобы люди нас поддержали, потому что, если кто-то не пришел на выборы, а такая часть будет значительная, придут другие. Вот всегда мы знаем, что оранжевый электорат, так называемый, характеризуется значительно большей активностью, большей агрессивностью, если хотите, чем наш», - сказал Н.Азаров.
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