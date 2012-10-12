Азаров жалуется, что оранжевый электорат активнее, чем его

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью Николаевской областной государственной телерадиокомпании.

«Мы очень заинтересованы, чтобы люди нас поддержали, потому что, если кто-то не пришел на выборы, а такая часть будет значительная, придут другие. Вот всегда мы знаем, что оранжевый электорат, так называемый, характеризуется значительно большей активностью, большей агрессивностью, если хотите, чем наш», - сказал Н.Азаров.