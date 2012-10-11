Сразу 8 кандидатам в округе № 90 на Киевщине расхотелось идти на выборы

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК на основании собственных заявлений кандидатов об отказе баллотироваться.

От баллотирования в ВР отказались выдвиженец партии "Народная инициатива" Святослав Стамбуляк, выдвиженец Славянской партии Сергей Кривый, выдвиженка СПУ Татьяна Завьялова, а также самовыдвиженцы Сергей Мельничук, Леся Червона, Вадим Балас, Сергей Масюк, Любовь Струк.

Таким образом, борьбу за депутатский мандат в этом округе продолжат 22 из 47 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе самовыдвиженец, народный депутат Виталий Чудновский (фракция "БЮТ-Батькивщина"), народный депутат, самовыдвиженец Руслан Зозуля (фракция "БЮТ-Батькивщина") и выдвиженец Партии регионов, директор Киевского областного центра по инвестициям и развитию Вадим Коверда.

Согласно решению ЦИК, соответствующие изменения будут внесены в избирательные бюллетени в этом округе.

Таким образом, по состоянию на 11 октября из избирательной кампании выбыли 216 кандидатов в депутаты, в том числе 2 – по решению суда, 213 – по собственному заявлению об отказе баллотироваться в Верховную Раду Украины и 1 – в связи со смертью. Свою борьбу за депутатский мандат в 225 одномандатных избирательных округах продолжают 2 тыс. 916 кандидатов.

Согласно законодательству кандидат в народные депутаты может обратиться в ЦИК с заявлением об отказе баллотироваться не позднее 15 октября.