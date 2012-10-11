Сразу 8 кандидатам в округе № 90 на Киевщине расхотелось идти на выборы

16:45, 11 октября 2012
Политика
2745

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию сразу 8 кандидатов в депутаты, которые баллотировались в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 90 (Белая Церковь, Киевская область).

За мандат будут соревноваться 22 из 47 зарегистрированных ранее кандидатов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК на основании собственных заявлений кандидатов об отказе баллотироваться.

От баллотирования в ВР отказались выдвиженец партии "Народная инициатива" Святослав Стамбуляк, выдвиженец Славянской партии Сергей Кривый, выдвиженка СПУ Татьяна Завьялова, а также самовыдвиженцы Сергей Мельничук, Леся Червона, Вадим Балас, Сергей Масюк, Любовь Струк.

Таким образом, борьбу за депутатский мандат в этом округе продолжат 22 из 47 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе самовыдвиженец, народный депутат Виталий Чудновский (фракция "БЮТ-Батькивщина"), народный депутат, самовыдвиженец Руслан Зозуля (фракция "БЮТ-Батькивщина") и выдвиженец Партии регионов, директор Киевского областного центра по инвестициям и развитию Вадим Коверда.

Согласно решению ЦИК, соответствующие изменения будут внесены в избирательные бюллетени в этом округе.

Таким образом, по состоянию на 11 октября из избирательной кампании выбыли 216 кандидатов в депутаты, в том числе 2 – по решению суда, 213 – по собственному заявлению об отказе баллотироваться в Верховную Раду Украины и 1 – в связи со смертью. Свою борьбу за депутатский мандат в 225 одномандатных избирательных округах продолжают 2 тыс. 916 кандидатов.

Согласно законодательству кандидат в народные депутаты может обратиться в ЦИК с заявлением об отказе баллотироваться не позднее 15 октября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter