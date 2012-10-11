Яценюк: Тимошенко уже попала в историю (дополненная)

Об этом заявил председатель Совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк в интервью Савику Шустеру на Первом национальном, сообщает «Украинская правда».

"Понимаете, в чем специфика Тимошенко: я ее считаю непотопляемой. Юлия Тимошенко - это фактор украинской политики навечно. Все. Юлия Тимошенко попала в украинскую историю. Она стала частью украинской истории и стала частью украинского будущего", - отметил А.Яценюк.

"Уже они заперли ее в тюрьму, дали ей 7 лет заключения. Она не имеет возможности общаться, она не имеет возможности давать интервью, донести свою позицию. Но она все равно влияет. Она все равно имеет свою позицию. Она все ровно ее доносит - через письма, через адвоката. Она все ровно не просто влияет, а играет важную роль. И будет играть", - уточнил он.

«Когда мы последний раз виделись, а это впервые за последние 1,5 года, потому что мне не давали возможности с ней встретиться, и это была очень эмоциональная и теплая встреча. Я ее просто обнял, поцеловал. Это были простые позитивные человеческие эмоции. И знаете, что мы друг у друга попросили? Христианского прощения. Я попросил прощения у нее, а она попросила прощения у меня», - рассказал он.

По словам А.Яценюка, в палате больницы, где находится Ю.Тимошенко, "окна не открываются, через них даже ничего не видно, в окружении таких приятных людей, у меня такое впечатление, что они потомки тех людей, которые в 37-м расстреливали".

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А.Яценюк также рассказал, что место для встречи с Ю.Тимошенко полностью прослушивается, там установлены видеокамеры и приходилось стучать по столу, чтобы помешать надзирателям возможности слышать, о чем идет речь. "Обычно включают воду, чтобы не было слышно. Но в тот день даже воду отключили", - заявил он.

А.Яценюк отметил, что Ю.Тимошенко держится. «Она держится, она имеет силу воли, характер, она еще зарядит кого-либо своей энергетикой», - сказал он.

По убеждению А.Яценюка, Ю.Тимошенко еще не сказала своего «последнего слова в политике».

"Кто-то ее любит, кто-то ее не любит, но ее нельзя не уважать. И то, что я вижу, что политические оппоненты ее уважают", - отметил А.Яценюк.

Комментируя собственное высказывание во время президентской кампании, что Ю.Тимошенко и Виктор Янукович - "одно и то же", он заявил: "Понятно, что мы были политические конкуренты. Мы многое друг о друге наговорили. Потому что каждый хотел тогда победить на президентских выборах".

"Такие жесткие политические правила. Нам не удалось тогда договориться. Кто в этом виноват? Я как мужчина возьму на себя за это ответственность", - добавил А.Яценюк.

А.Яценюк высказал сожаление, что им с Ю.Тимошенко не удалось договориться о совместных действиях еще во время президентских выборов. Он признал, что после первого тура она с ними встречалась и кое-что ему предлагала. В то же время, что именно, А.Яценюк не уточнил, ссылаясь на то, что это должна рассказать сама Ю.Тимошенко.

По его словам, он благодарен Ю.Тимошенко, что она приняла решение об объединении оппозиционных сил в единую команду во время нынешних выборов. «Шанса и возможности победить «регионалов» без объединения нет. Объединение было единственным верным шагом. Когда мы говорим об объединении, то это было, конечно, в первую очередь наше общее решение с Юлией Тимошенко. И я ей искренне благодарен за то, что мы приняли совместно такое решение», - сказал А.Яценюк.

Отвечая на замечание, что люди считают его не избранным политиком, а скорее назначенным, А.Яценюк сказал: «Это, кстати, правда. В принципе, политиком я стал не так давно. Несколько лет назад».