Мирошниченко говорит, что исправлять языковой закон будет уже новая Рада

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции в Харькове высказал народный депутат Украины от Партии регионов, представитель Президента Украины в ВР, член рабочей группы по усовершенствованию языкового закона Юрий Мирошниченко, говоря о необходимости и возможности внесения по заключению специальной рабочей группы изменений в закон о языках.

"Такая работа ведется, она еще не завершена. Соответственно, мы не можем рассматривать эти изменения потому, что они не превратились еще в законопроект и не зарегистрированы в ВР, соответственно, нам нечего рассматривать", - сказал он.

Он отметил, что у парламента этого созыва последний пленарный день - 16 октября. По словам депутата, чтобы рассматривать изменения к языковому закону, в этот день нужно будет пройти всю процедуру принятия к рассмотрению и голосованию по законопроекту.

"На сегодняшний день еще нет этого законопроекта. Как член этой рабочей группы могу сказать, что вероятность того, что мы успеем, - небольшая. В парламенте, даже если появится этот законопроект, нужно пройти еще заседание комитета, нужно его включить в повестку дня сессии и получить заключение научно-экспертного управления, и только тогда рассматривать в первом чтении. Даже если бы он был идеальный, и мы в двух чтениях приняли, - это маловероятный сценарий, что это впишется в один день", - сказал Ю.Мирошниченко.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон «Об основах государственной языковой политики», что вызвало волну протестов по всей Украине.

10 августа закон вступил в силу.

После подписания закона Президент Украины Виктор Янукович поручил создать рабочую группу при Кабинете министров по вопросам подготовки системных предложений по совершенствованию законодательного обеспечения применения языков в Украине. Председателем рабочей группы по подготовке новой редакции закона о языках является вице-премьер-министр – министр здравоохранения Раиса Богатырева.

6 сентября народный депутат из фракции Партии регионов Вадим Колесниченко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О внесении изменений в законодательство Украины» (относительно совершенствования государственной языковой политики).

9 октября премьер-министр Украины Николай Азаров исключил возможность стратегического пересмотра языкового закона, заявив при этом, что в него могут быть внесены некоторые изменения.