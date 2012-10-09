Янукович разрешил украинским миротворцам выполнять боевые задачи

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Данным законом предусмотрено кардинально изменить правовую основу для операций подразделений Вооруженных сил Украины вне ее границ, предоставив право контингенту и персоналу ВСУ принимать участие в международных операциях в составе многонациональных военных формирований высокой готовности не только для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов и предоставления гуманитарной помощи гражданскому населению, пострадавшему в результате такого конфликта, но и для выполнения боевых задач.

Кроме того, законом установлено, что Украина принимает участие в международных операциях в составе многонациональных военных формирований высокой готовности путем осуществления оперативного дежурства, своевременного направления национального контингента и национального персонала в распоряжение органов, которые определяются решениями о проведении таких операций, а также предоставления материально-технических ресурсов и услуг.

Законом определен порядок борьбы Вооруженных сил Украины с международным терроризмом и пиратством в пределах международных миротворческих операций.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 18 сентября.