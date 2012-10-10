В Объединенной оппозиции заявляют, что готовы на жертвы ради Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера журналистам в Черновцах народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Шевченко.

«Логика наших переговоров с Виталием Кличко очень проста: если в этом конкретном округе, чтобы не отдать его власти, нужно будет снять кандидата от «Батькивщины» в пользу кандидата (от «УДАРа»), который реально сильный и потом вольется в оппозиционное большинство в будущем парламенте, – мы это готовы сделать», - сказал А.Шевченко.

По его убеждению, это не тот случай, «где политические амбиции, жадность и скупость смогут отнять у нас победу».

«Поэтому мы готовы идти на такие достаточно жертвенные для нас шаги, однако которые необходимы для общего дела», - добавил он.

Отвечая на вопрос по поводу заявления одного из лидеров Объединенной оппозиции Арсения Яценюка о том, что съезд Объединенной оппозиции и не придется проводить, А.Шевченко отметил: «Нет проблемы провести съезд. Когда Арсений Яценюк говорил, что, возможно, съезда и не будет, то он имел в виду то, что кандидаты от Объединенной оппозиции, которые будут ниже по рейтингу кандидатов от «УДАРа», сами напишут заявления о прекращении избирательной гонки».

В то же время, добавил он, «другое дело, когда кто-то из кандидатов не захочет поддержать решение партии, то тогда для этого есть съезд, который может отозвать таких кандидатов». «Этого будет достаточно, чтобы выстроить, там где это реально возможно, ситуацию победной на таких округах», - подчеркнул оппозиционный депутат.