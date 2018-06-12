Вехи недели. Ритуал согласования, эпистолярные радости и парламентские фокусы

Недавние результаты опроса Центра Разумкова, показавшие, что ¾ опрошенных сограждан не доверяют Верховной Раде, ничему не научили законодателей, постоянно норовящих хлопнуть дверью. Не успели утихнуть страсти вокруг закона о клевете, по которому парламент отыграл назад, как еще больше нардепов – 289 – приняли в первом чтении законопроект, сулящий тюремное заключение за пропаганду гомосексуализма. Хотя общественная мораль в Украине объективно нуждается не просто в скорой помощи, а эффективной реанимации, назвать решение парламентариев таковым язык не поворачивается. Слуги народа просто предложили небрежно завуалированный механизм цензуры, способный поставить на место практически любое СМИ. Сексуальные меньшинства традиционно преследуют в тоталитарных странах, каковой наше государство (хочется верить) не является. Поэтому не только МИД и омбудсмен, но и ООН, Европейский Союз и ПАСЕ настоятельно советуют не продвигать дальше законопроект, толкающий Украину к новому средневековью.

Парламентская Ассамблея Совета Европы, кстати говоря, на минувшей неделе стала ареной ожесточенной схватки вокруг статуса политических заключенных. Определение было принято, и эксперты полагают, что уже на следующей сессии ПАСЕ Юлия Тимошенко и Юрий Луценко, у которых в европейских политических кругах достаточно союзников, могут получить этот неприятный для государства статус. Очевидно, что эту проблему придется решать украинским дипломатам, которые на минувшей неделе провели Совещание глав дипломатических представительств. Виктор Янукович, выступивший перед украинскими послами и посланниками, выразил уверенность, что парламентские выборы помогут снять чувствительные вопросы в отношениях со США. Глава государства подчеркнул: хотя евроинтеграция остается приоритетом Украины, наша страна не воспринимает любое давление со стороны ЕС.

Судя по парламентским решениям, принятым под прикрытием шумихи вокруг борьбы с гомосексуализмом, украинская власть готовится сделать своим международным партнерам предложение, от которого сложно будет отказаться. Речь идет о продаже земли. Верховная Рада разрешила продавать земли не сельскохозяйственного назначения иностранцам, внеся лепту в улучшение инвестиционного климата. Еще одно решение – отказ от продления моратория на продажу сельхозугодий – свидетельствует, что продажа земли в полном объеме в Украине не за горами. Интересно, способна ли продажа пахотной земли способствовать повышению уровня демократичности в глазах мирового сообщества?

Свою лепту в формирование имиджа страны внес первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин. Прежде было известно, что Ренат Равильевич способен исполнить «Мурку» под собственноручный аккомпанемент на рояле, но на минувшей неделе Кузьмин посрамил скептиков. Он обратился с открытым письмом к американскому Конгрессу, где в рамках своего персонального крестового похода поведал о том, что инкриминирует Юлии Тимошенко украинское следствие. Наверное, это совпадение, но эпистолярный крик души Кузьмина выглядел асимметричным ответом на письмо со словами поддержки, которое передали Юлии Владимировне от имени Кондолизы Райс.

Тимошенко, как известно, сдаваться не собирается. Ее личная трагедия заключается в том, что помочь своей политической силе, несущей в последнее время рейтинговые потери, Юлия Владимировна не в состоянии. «Батькивщина» без Юли» оказалась не самой удачной политической затеей, поскольку даже сумма харизмы ее нынешних вождей заметно уступает потенциалу влияния на людей, которым располагает Тимошенко. На второе место в командном зачете – и это все активнее отмечают социологи – не без оснований рвется «УДАР», в лидере которого Виталии Кличко украинцы почему-то видят качественного нового политика.

Разочарования в политических качествах боксера-супертяжеловеса, вероятно, еще впереди. Пока же «УДАР» и «Батькивщина» заявили о стремлении согласовать кандидатов по мажоритарным округам, пожертвовав амбициями десятков соратников обеих партий ради повышения результата на парламентских выборах. Против затеи работают ограниченные сроки на реализацию задуманного и глобальное недоверие как друг к другу, так и к данным социологических исследований. Да и принудительно снятые с выборов соратники в случае достижения договоренностей центральных штабов могут стать контр-агитаторами.

Зато в своем репертуаре выступает Виктор Ющенко, рейтинговые позиции которого стабилизировались на уровне статистической погрешности. Третий президент демонстрирует истовую убежденность в собственной непогрешимости и публично сожалеет не только о назначении премьер-министром Юлии Тимошенко, но и о согласии на приход в руководство силовых структур Александра Турчинова и Юрия Луценко. Похоже, лидеру «Нашей Украины» самое время найти советника, способного рассказать ему, что история не знает сослагательного наклонения.

Евгений Магда