Милиция заявляет, что обыск у родственников Мазурка проводила по закону

Как отмечается в сообщении, распространенном Отделом связей с общественностью ГУМВД Украины в г.Киеве, «6 октября некоторые средства массовой информации, а в дальнейшем и некоторые Интернет-издания распространили информацию о том, что во время обыска в помещении родственников подозреваемого совершения тройного убийства в ТРЦ «Караван», работники милиции провели процессуальное действие с нарушением действующего законодательства».

В столичном главке заверили, что обыск в помещении родственников подозреваемого был проведен в рамках расследования этого уголовного дела.

«Отмечаем, процессуальное действие было проведено с соблюдением всех требований действующего законодательства. По окончании обыска владелец помещения к работникам милиции претензий не выражал, о чем в письменном виде засвидетельствовал в протоколе обыска. Законность действий работников милиции засвидетельствована понятыми, которые все время находились на месте проведения процессуального действия», - отмечается в сообщении.

Во время обыска из помещения изъяты вещественные доказательства, которые могут быть приобщены к этому уголовному делу.

Также в киевском главке подтвердили, что через три часа после проведенного обыска владелец квартиры вызывал карету скорой медицинской помощи и сообщил, что его побили работники милиции. «Эта информация поступила в территориальное подразделение милиции и была передана в Главное управление. Сейчас проводится служебная проверка. Руководство столичной милиции обращается к гражданам с просьбой, если они считают, что работники милиции нарушили их гражданские права - оспаривайте эти действия в установленном законом порядке», - отметили в столичном главке.