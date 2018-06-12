Выборы-2012. Мажоритарщиков принесут в жертву

Если лидерам политических сил удастся договориться, то шансы на победу согласованных одномандатников существенно вырастут. Впрочем, в этой схеме есть и немало подводных камней.

Показательно, что инициатива о сотрудничестве с «УДАРом» появилась после встречи лидеров объединенной оппозиции с Юлией Тимошенко. Та постоянно балансирует между борьбой за непризнание результатов парламентских выборов и стремлением сохранить влияние на «Батькивщину» из-за решетки. Четырехчасовое совещание не прошло даром – инициатива по согласованию кандидатов стала достаточно резонансной. К тому же следует отметить, что у потенциальных договаривающихся сторон не так много времени. Уже на следующей неделе они должны продемонстрировать, насколько готовы выполнять публично заявленные обязательства.

По большому счету, главный позитив от подобного акта пожертвования соратниками должен получить Виталий Кличко. Лидер «УДАРа» пока не сумел убедить избирателей в том, что не собирается сотрудничать с «регионалами» в будущем парламентском созыве. К тому же Виталий Владимирович сегодня пребывает в заметной эйфории: партийные рейтинги в командном зачете быстро растут, и некоторые эксперты активно обсуждают перспективы выхода «УДАРа» на второе место в общем зачете по итогам голосования. Кличко, по большому счету, вообще сегодня выгодны шаги, позволяющие продемонстрировать наличие у него стратегического мышления и способности договариваться. Он понимает, что в политике действуют другие, чем в боксе, правила, и заинтересован в эффективном маневрировании.

Очень любопытно, какой инструмент используют высокие договаривающиеся стороны для определения, каким именно кандидатам вручить «черные метки». Если использовать квотный принцип, то Кличко, боровшийся против него еще на старте избирательной кампании, будет выглядеть несолидно. Если провести социологические исследования, то этот инструмент входит в противоречие с публичной позицией Арсения Яценюка. Исполнительный директор «Батькивщины» публично заявил, что вся социология в Украине продажная. Как преодолеть системное недоверие к инженерам человеческих мнений, тем более в таком тонком вопросе, как жертва будущими соратниками? Впрочем, о недоверии к обнародуемым публично рейтингам заявил и Виталий Кличко, отметивший, что его партия заинтересована в самом высоком результате.

Не менее интересно, станет ли субъектом договоренностей ВО «Свобода», согласовавшая выдвижение своих кандидатов по 35 округам с «Батькивщиной». Соратники Олега Тягныбока, в отличие от партий, ведомых на выборы Арсением Яценюком и Виталием Кличко, еще не гарантировали себе парламентской прописки. Поэтому для «свободовцев» каждый потенциальный парламентский «штык» будет на счету, что несколько снижает договороспособность партии. Напомню, Тягныбок в последних выступлениях на местах достаточно жестко критиковал Кличко, намекая, что тот является сателлитом «регионалов».

Самая проблемная часть будущих договоренностей – их непосредственная реализация. Не секрет, что многие кандидаты от «Батькивщины» и «УДАРа» работают на округах по принципу политической франшизы: они лишь слегка прикрыты партийной символикой совместными фотографиями с лидерами партийного списка, но ведут кампанию, опираясь на собственные ресурсы. Кто из них согласится без скандала быть снятым за две недели до дня голосования, даже под угрозой лишения возможности войти во фракцию, которую возглавит Кличко или Яценюк? Письменные присяги, которые подписывали представители обеих политических сил на формировавших списки кандидатов съездах, не имеют никакой силы, кроме моральной. К тому же эти документы актуальны для избранных парламентариями, а не кандидатов в депутаты. Сыграет ли партия власти на появляющихся разногласиях? Ответ кажется вполне очевидным.

Специалистам хорошо известно, что избиратели с симпатией относятся к объединениям разных политических сил. Украинские субъекты избирательного процесса, законодательно лишенные права формировать блоки, сегодня затеяли игру в кошки-мышки на финише избирательной кампании. Похоже, «Батькивщина» пытается задушить в нарочито дружеских объятиях рейтинговый рост «УДАРа», лидер которого вынужден соблюдать нормы политического приличия. Чем ответит Кличко, и насколько адекватным будет его ответный ход? Пока это главная интрига.

Евгений Магда