В новую ВР «мылятся» 345 из 450 депутатов нынешнего созыва

Как сообщает пресс-служба первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Адама Мартынюка, об этом он заявил в эксклюзивном интервью журнала «Киевский вестник», который выйдет в печати 6 октября.

«Горько признавать, но парламент с каждым созывом все больше деградирует. Раньше в Верховную Раду избирались люди, которые значительно лучше знали реальную жизнь, более добросовестно относились к своим депутатским обязанностям и наконец очень редко прогуливали сессионные заседания», - заметил А.Мартынюк.

По его словам, с каждым новым созывом в Верховной Раде «все меньше становится людей, для которых главная работа – это парламент, и все больше тех, кто считает, что главное – это их бизнес. А парламент для них – это что-то наподобие хобби или поиск возможности спрятаться за депутатской неприкосновенностью».

«Я уверен, что необходимо добиваться того, чтобы в парламент приходили люди для работы в нем – выполнять задачи, определенные Конституцией Украины. Понимание этого и должно стать основой профессионализма парламентской работы», - добавил первый заместитель председателя Верховной Рады.

А.Мартынюк считает, что с целью повышения ответственности народных депутатов нужно ввести более радикальные меры, например, сократить количество парламентариев, или ввести норму, в соответствии с которой Верховная Рада будет лишать мандата народного депутата, если тот без уважительной причины пропустил определенное количество пленарных заседаний.

В то же время, по словам А.Мартынюка, «надеяться на то, что парламент нового созыва будет другим, пока еще также очень сложно, поскольку в него баллотируется 345 ныне действующих народных депутатов из 450».

Комментируя специфику нынешней избирательной кампании, первый заместитель председателя Верховной Рады, в частности, отметил: «Некоторые политические силы, прежде всего это касается так называемой Объединенной оппозиции, больше думают не о 2012 годе, а о 2015, когда будут происходить очередные президентские выборы». «Я позволю себе высказать такое мнение: по моему глубокому убеждению, лидеры оппозиции не очень-то и желают победы на нынешних парламентских выборах. А причина этого проста: если, не дай бог, свалится победа – и будет у них большинство, во что, откровенно говоря, слабо верится, то им придется отвечать за ситуацию в стране. И это неминуемо отразится на выборах 2015 года», - заметил А.Мартынюк и добавил, что «партия власти» также прекрасно понимает, что от октября 2012 года зависят выборы 2015 года».