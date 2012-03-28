Томенко насчитал 17 злостных прогульщиков в Верховной Раде

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко заявляет, что значительное количество народных депутатов ведут свою деятельность вне парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера, Н.Томенко подвел итоги участия народных депутатов в пленарных заседаниях Верховной Рады за первый квартал 2012 года.

Он напомнил, что, кроме регистрации в зале с помощью электронной системы «Рада», согласно ст. 26 Регламента ВР, перед открытием каждого пленарного заседания проводится личная регистрация народных депутатов на основании предъявления удостоверения депутата и подтверждения своего присутствия собственноручной подписью в журнале регистрации.

По словам Н.Томенко, именно письменная регистрация является подтверждением реального присутствия народного депутата на пленарном заседании, поскольку ни для кого не секрет, что электронная регистрация обычно происходит путем размещения карточек депутатов уполномоченными представителями фракций. Поэтому электронная регистрация не дает реальной картины присутствия или отсутствия депутата в зале заседаний.

Вице-спикер сообщил, что за три месяца работы состоялось 28 пленарных заседаний.

По словам Н.Томенко, 73 народных депутата за это время не пропустили ни одного пленарного заседания. 26 из них – народные депутаты от Партии регионов, 14 – «БЮТ-Батькивщины», 7 – Народной партии, 4 – КПУ, 9 – НУ-НС, 10 – группы «Реформы ради будущего» и 3 внефракционных.

Кроме того, 17 народных депутатов пропустили все пленарные заседания за этот период. Большинство из них от Партии регионов – 11, трое – «БЮТ-Батькивщины», 1 – НУ-НС и 2 внефракционных.