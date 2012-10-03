Тюремщики говорят, что Луценко не просил их о встрече с журналистами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«ГПтС Украины официально сообщает, что информация в СМИ о якобы непредоставлении разрешения администрацией Менской исправительной колонии (№ 91) осужденному Ю.Луценко на общение с представителями СМИ не отвечает действительности», - говорится в сообщении.

Как отмечают в пенитенциарной службе, сам осужденный Ю.Луценко с просьбой к руководству учреждения о предоставлении ему разрешения на общение с журналистами не обращался. Представители телеканала, которые сопровождали визит в учреждение Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, также официально не обращались к ГПтС с просьбой о предоставлении разрешения на интервью с осужденным Ю.Луценко, подчеркивается в сообщении.

«Наряду с этим каких-либо официальных заявлений от ГПтС Украины о нежелании Ю.Луценко общаться с представителями СМИ на официальном сайте ведомства не размещалось, в интервью и комментариях должностных лиц такая информация не предоставлялась», - добавили в пресс-службе.

Также ГПтС опровергает информацию о том, что якобы сотрудники колонии просили Ю.Луценко написать заявление об отказе общаться с журналистами.

Кроме того, пенитенциарная служба утверждает, что после каждого обращения Ю.Луценко с жалобами на состояние здоровья медперсоналом исправительной колонии предоставлялась соответствующая медпомощь. При этом в ГПтС напомнили, что вчера, 2 октября, врачами медицинской комиссии было констатировано удовлетворительное состояние здоровья осужденного Ю.Луценко и рекомендовано в плановом порядке осуществить инструментальное медицинское дообследование осужденного, по результатам которого провести Очередной медосмотр.

Также ГПтС Украины официально опровергает информацию о якобы привлечении руководством Менской колонии осужденного Ю.Луценко к дисциплинарной ответственности за лежание на кровати в дневное время в связи с ухудшением его самочувствия. «Эта информация также является ложной», - подчеркивается в сообщении.

«Учитывая постоянный поток ложной информации относительно условий содержания, состояния здоровья и соблюдения отдельных требований действующего законодательства защитниками и однопартийцами осужденного Ю.Луценко, руководство ГПтС, управление ведомства в Черниговской области и Менской исправительной колонии (№91) считают распространение ложной информации очередными попыткам дискредитировать сотрудников Государственной пенитенциарной службы Украины с целью собственного политического пиара», - отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко обвинил пенитенциарную службу в распространении ложной информацию о его отказе встречаться с журналистами.

«Узнал об очередной лжи ГПтС, которая 2 октября заявила, что я якобы отказался от общения с журналистами телеканала 1+1, которые сопровождали медиков и Омбудсмана в ходе визита в Менскую колонию. Более того, как оказалось, – все эти дни, когда я находился на коечном режиме, принимал обезболивающее, а давление достигало 160/120, ГПтС распространяла информацию, что Луценко здоров, за медпомощью не обращался», - заявил экс-министр.

Ю.Луценко отметил, что эта информация пенитенциарной службы - «полная и ничем не прикрыта ложь, о чем свидетельствуют мои письменные требования оказать медицинскую помощь, записи в медицинской карте и журнале регистрации обращений осужденных».