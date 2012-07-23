Кандидатов в депутаты призывают определиться с гомосексуализмом

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам народного депутата, соавтора законопроекта Павла Унгуряна, группа парламентариев поставила перед собой задачу обеспечить защиту украинских семейных ценностей, и одной из задач является сохранение морального, духовного, физического здоровья нации.

Эта пресс-конференция, по его словам, проводится с целью объяснить суть законопроекта и позицию народных депутатов, которые стали авторами законопроекта, ввиду обвинения на прошлой неделе ЛГБТ-организаций (ЛГБТ (англ. LGBT) - акроним, возникший в английском языке для обозначения четырех сексуальных меньшинств - лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и трансгендерей (Transgender) – УНИАН).

“Позиция следующая – мы не против чего-то. Депутаты, которые отстаивают традиционные, семейные ценности, семью в ее традиционном, библейском понимании, как союз мужчины и женщины, мы за это. И не надо обвинять парламентариев в гомофобии. На самом деле нам болит свое, украинское”, - объяснил П.Унгурян.

По его словам, вопрос стал очень актуальным, поскольку в Украине вообще “серьезный глубинный кризис – кризис духовности, морали, кризис сознания”.

“Учитывая негативные примеры соседних стран, в которых не были своевременно поставлены заслоны, в том числе законодательные, засилию пропаганды однополого образа жизни, мы понимаем, что так не должно быть в нашей стране. И именно поэтому, считаясь и с общественностью, и с общественным мнением, и главное, с ценностями, которые украинский народ формировал тысячелетиями, мы говорим о нашей задаче – не быть против кого-то, а быть за семью, за нормальные человеческие ценности”, - сказал П.Унгурян.

Как заявил журналист, основатель движения «Любовь против гомосексуализма» Руслан Кухарчук, на сегодняшний день есть достаточно оснований утверждать, что в некоторых странах Запада устанавливается режим “так называемой гомодиктатуры”, когда начинают преследовать людей, которые негативно высказываются о людях нетрадиционной ориентации. Он объяснил, что речь идет о штрафах, увольнениях с работы, заключениях и т. п.

Основатель движения «Любовь против гомосексуализма» сообщил, что общественными организациями собрано за последние несколько лет уже свыше 100 тысяч подписей украинцев из разных регионов государства, выступающих против засилия гомосексуализма и 82 тысячи уже переданы в парламент.

Р.Кухарчук обратил внимание на то, что законопроект готовился народными депутатами, представлающие все фракции Верховной Рады.

По его словам, суть законопроекта заключается в том, что будет “запрет на пропаганду гомосексуализма через СМИ и проведение уличных мероприятий, так называемых гей-парадов”.

Как отметил Р.Кухарчук, “мы сегодня, в канун выборов, обращаемся к разным политическим силам, чтобы они четко задекларировали свою позицию. На самом деле каждая партия имеет право иметь свою позицию – или за однополые браки, или против. Мы просто хотим понимать, кто какую позицию имеет, чтобы перед выборами избиратели могли осознанно голосовать”.

Он убежден, что гомосексуализм – это не врожденная ориентация, «это, в частности, последствие насилия в детстве или результат пропаганды однополых отношений, это - психологическое расстройство у человека».

Как добавил П.Унгурян, гомосексуализм - не “эволюция, а деградация общества”.

Председатель всеукраинского благотворительного фонда «Семья» Андриан Буковинский заметил, что уже издаются детские книжки на украинском языке, которые пропагандируют гомосексуализм, а это вмешательство в детскую психику.

“Данный законопроект ставит определенные предохранители, чтобы предупреждать явную проблему, которая будет возникать, если эта пропаганда будет узаконена”, - сказал он.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что осуждают физическую агрессию в отношении людей нетрадиционной ориентации.