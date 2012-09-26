Янукович похвалил Журавского за признание ошибки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским журналистам в Нью-Йорке.

"Вы же понимаете, что Виталий Журавский не случайно принял такое решение (отозвать закон - УНИАН) .... он хочет исправить ошибку которую сделал лично", - сказал Президент.

По его словам, автор закона услышав мнение Президента, своих однопартийцев принял решение отозвать закон.

В.Янукович выразил мнение, что парламент, проголосовавший за этот проект закона, возможно не совсем понял о чем идет речь: "Вообще такие решения поспешно принимать невозможно, мы внимательно сегодня относимся к подготовке любых законов, особенно тех, которые связаны с выполнением Украиной обязательств перед Советом Европы", - сказал Президент.

Подобные законы должны проходить оценку европейских экспертов: "Если мы говорим, что создаем для журналистов все условия, а поступаем наоборот - этого никто не поймет", - подчеркнул Президент, добавив, что в Украине нужно применять европейские стандарты.