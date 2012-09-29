Наблюдатели от СНГ приступили к работе в Украине

21:08, 29 сентября 2012
Политика
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Миссия наблюдения за парламентскими выборами в Украине от СНГ в субботу получила аккредитацию в Центральной избирательной комиссии и приступает к работе.

Вибори

Об этом сообщил глава миссии, первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Владимир Гаркун.

"Мы получили аккредитацию международных наблюдателей. По приглашению Министерства иностранных дел Украины мы прибыли для наблюдения за выборам и уже с сегодняшнего дня, 29 сентября, миссия наблюдателей СНГ приступила к мониторингу парламентских выборов", - рассказал В.Гаркун журналистам.

По его словам, состав миссии еще формируется, в него уже вошли более 150 наблюдателей. В целом, отметил глава миссии, ожидается, что в нее войдут около 250 краткосрочных и долгосрочных наблюдателей, представителей государств-членов СНГ.

"Миссия будет осуществлять мониторинг в рамках своего мандата, мы ведем наблюдение абсолютно независимо, но при этом четко соблюдая законы страны пребывания. Мы не вмешиваемся во внутренние дела государства и считаем, что выборы - это прежде всего внутреннее дело страны, в которой они проходят", - подчеркнул В.Гаркун.

Он добавил, что наблюдатели от СНГ максимально равномерно будут распределены по всей территории Украины непосредственно в день голосования, 28 октября.

Долгосрочные наблюдатели, которые уже приступают к работе, проведут встречи с предвыборными штабами политсил, которые участвуют в выборах, проведут полный мониторинг агитационной кампании, а также будут изучать законодательство страны.

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