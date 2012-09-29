Тюремщики хотят вернуть Тимошенко в колонию

Об этом сообщает пресс-служба ГПтс Украины.

«Руководством Государственной пенитенциарной службы Украины принято решение инициировать вопрос перед медицинской комиссией врачей, которые занимаются реабилитацией заключенной Ю.Тимошенко уже на протяжении 5 месяцев, о целесообразности последующего ее пребывания в стационарном заведении», - говорится в сообщении.

«Ввиду неправомерного поведения заключенной, нарушение охранительного режима со стороны ее защитника и однопартийцев, также учитывая значительное расширение двигательной активности заключенной, ГПтс Украины готовит официальное обращение к членам медицинской комиссии с просьбой предоставить обоснование о целесообразности или нецелесообразности последующего содержания заключенной Ю.Тимошенко в отделении больницы ЦКБ № 5 г.Харькова», - сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы.