В Тернополе похитили и сожгли тираж газеты «Свободы»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Утром 29 сентября 2012 года неизвестные злоумышленники выбили стекло в дверях офиса Тернопольской городской организации Всеукраинского объединения «Свобода» и подожгли несколько тысяч экземпляров партийных газет», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это тот тираж газеты, который был украден в ночь с 8 на 9 сентября.

«Вчера вечером горотдел милиции вернул нам украденные газеты. Ночью кто-то разбил стекло в дверях и поджег газеты. Мы думаем, что это поджог, поскольку огонь распространялся не по бокам, а с середины составленных пачек. Конечно, что мы дождемся по этому поводу официальной версии милиции», – отметил председатель городской организации ВО «Свобода» Роман Навроцкий и не исключил, что милиция «опять сделает крайними бомжей».

По словам «свободовца», огонь повредил 20 пачек, в каждой из которых было по 800 экземпляров журнала ВО «Свобода».