"Свобода" требует самороспуска от "киваловского" окружкома

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Свобода", пикетчики требовали от членов окружной избирательной комиссии №135 отказаться от участия в незаконных действиях и самораспуститься.

Напомнив, что в 135-м избирательном округе баллотируется народный депутат от Партии регионов Сергей Кивалов, в «Свободе» заявили, что в этой ОИК – «полный беспорядок. 16 из 18 членов работают на Кивалова».

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Как отметил председатель Одесской городской организации ВО «Свобода» Андрей Маляс, «мы собирались пообщаться с членами ОИК и убедить их отказаться от участия в фальсификациях. Однако их на рабочем месте в рабочее время не оказалось».

Поэтому «Свобода» призывает их «добровольно сознаться в преступлениях и отказаться принимать участие в этой вакханалии».

В рамках акции также состоялся театрализованный народный трибунал над С.Киваловым, сообщили в ВО «Свобода».