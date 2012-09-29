Яценюк говорит, что постоянно переписывается с Тимошенко

Об этом сказал председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк во время пресс-конференции в Ивано-Франковске, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін».

Он напомнил, что накануне вместе с соратниками из Объединенной оппозиции побывали в харьковской больнице, однако им не разрешили встретиться с Ю.Тимошенко. «Хотелось просто по-человечески увидеться, поговорить. Во-вторых – это, конечно, обсудить вопрос избирательной кампании», - сказал он.

А.Яценюк подчеркнул, что Юлия Тимошенко уже дважды обращалась к руководству Государственной пенитенциарной службы с требованием предоставить разрешение на личную встречу с ним.

Несмотря на это, подчеркнул А.Яценюк, им удается обмениваться информацией о ходе основной стадии избирательной кампании Объединенной оппозиции. По словам А.Яценюка, и в этот раз, несмотря на запрещение личной встречи, им удалось обменяться информацией. «Конечно, не удалось согласовать лично целый ряд вопросов, но при этом я передал свое виденье избирательного процесса, Юлия Владимировна передала свое виденье», - отметил А.Яценюк.

Председатель Совета Объединенной оппозиции сообщил, что общается с Ю.Тимошенко в первую очередь через адвокатов «Мы регулярно переписываемся. Поэтому им все равно не удастся остановить наше победное шествие», - добавил он.