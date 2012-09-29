ЦИК объявила предупреждение Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК на основании решения Окружного административного суда г. Киева, который признал факт нарушения законодательства.

В частности, суд признал нарушением осуществление партией агитации с помощью агитационных листовок, которые не содержали выходных данных о заказчике и источнике финансирования печати этой продукции.

"Таким образом, Центральной избирательной комиссией установлены предусмотренные законом основания для объявления Радикальной партии Олега Ляшко предупреждения за нарушение установленных законом ограничений по проведению предвыборной агитации с дальнейшим его обнародованием в общегосударственных средствах массовой информации и на официальном веб-сайте ЦИК", - говорится в решении Центризбиркома.

В то же время, объявление предупреждения партии или кандидату в народные депутаты, согласно действующему закону о выборах, не приводит к их исключению из предвыборной борьбы, даже при условии, если таких предупреждений будет несколько.