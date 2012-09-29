ЦИК объявила предупреждение Ляшко
Центральная избирательная комиссия объявила предупреждение Радикальной партии Олега Ляшко за нарушение избирательного законодательства при проведении предвыборной агитации.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК на основании решения Окружного административного суда г. Киева, который признал факт нарушения законодательства.
В частности, суд признал нарушением осуществление партией агитации с помощью агитационных листовок, которые не содержали выходных данных о заказчике и источнике финансирования печати этой продукции.
"Таким образом, Центральной избирательной комиссией установлены предусмотренные законом основания для объявления Радикальной партии Олега Ляшко предупреждения за нарушение установленных законом ограничений по проведению предвыборной агитации с дальнейшим его обнародованием в общегосударственных средствах массовой информации и на официальном веб-сайте ЦИК", - говорится в решении Центризбиркома.
В то же время, объявление предупреждения партии или кандидату в народные депутаты, согласно действующему закону о выборах, не приводит к их исключению из предвыборной борьбы, даже при условии, если таких предупреждений будет несколько.