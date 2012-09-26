ЦИК передала Генпрокуратуре очередной пакет обращений

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.

ЦИК объяснила в своем решение, что все полученные обращения содержат информацию о нарушении законодательства о выборах народных депутатов Украины и нарушениях, имевших место до начала избирательного процесса, в частности в части проведения предвыборной агитации.

При этом Центризбирком отмечает, что в соответствии с ч. 1 ст. 114 Закона о выборах народных депутатов, предусмотрена уголовная и административная ответственность лиц, виновных в нарушении избирательного законодательства. ЦИК также ссылается на ч. 2 ст. 61 Закона о выборах народных депутатов, согласно которой избирательная комиссия должна сообщать в правоохранительные органы о случаях выявления нарушений для проведения проверки и реагирования в соответствии с законом.

"Следовательно, проведение проверки изложенных в заявлениях или сообщениях сведений о возможных признаках совершения преступления или административного нарушения, принятие по них решений, выявление виновных лица и привлечение их к ответственности выходит за пределы полномочий ЦИК.

Уголовным процессуальным кодексом Украины установлено, что решение подобных вопросов принадлежит к исключительной компетенции уполномоченных на это органов", - сказал представитель ЦИК Юрий Донченко.

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Как сообщал УНИАН, 22 сентября председатель ЦИК Владимир Шаповал заявил, что Центральная избирательная комиссия не может выполнять функции по расследованию нарушений избирательного законодательства, которые принадлежат к полномочиям Генеральной прокуратуры Украины.

"Каждый орган государственной власти, в частности Центральная избирательная комиссия, Генеральная прокуратура Украины, должны действовать исключительно в пределах полномочий, определенных Конституцией и законом. Центральная избирательная комиссия не является правоохранительным органом, который может подменять, в частности, прокуратуру. Каждый должен выполнять то, что предусмотрено для него в законе", - заявил В.Шаповал.