Автор резолюции Сената США по Украине: документ приняли по всем правилам

Резолюция Сената США по Украине, призывающая освободить экс-премьера Юлию Тимошенко, была принята единогласно в ходе открытого голосования с соблюдением всех норм и правил.

Об этом ZN.UA сообщил автор резолюции американский сенатор Ричард Дурбин. «Данную резолюцию было принято единогласно в ходе открытого голосования в Сенате. Это стандартная процедура, применяемая при рассмотрении вопросов, по которым существует согласованная, однозначная точка зрения большинства. Все правила и процедуры в данном случае были соблюдены, никто для этого ничего не менял », - говорится в комментарии Дурбина, переданном его пресс-службой.

«Конечно же, принятие такой резолюции не совсем устраивает украинскую власть, но она говорит о том, что члены Сената единодушно осуждают политическое заключение Юлии Тимошенко», - отметил сенатор.

«Кроме того, эта резолюция готовилась на протяжении нескольких месяцев. Все ведомства (сенаторские офисы) были извещены о том, что сенат намерен рассмотреть этот вопрос, чтобы они могли представить свои замечания и возражения. Резолюция предварительно обсуждалась на открытом заседании сенатского комитета по международным делам и была им поддержана. Утверждение о том, что здесь якобы были какие-то нарушения процедуры, не имеют под собой никаких оснований », - подчеркнул он.

По словам Дурбина, «если здесь и присутствуют какие-то "сомнительные" обстоятельства, то они касаются как раз причин заключения Юлии Тимошенко, где она находится уже в течение многих месяцев».