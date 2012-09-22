Кличко не забыл, как разбежалась его фракция в Киевсовете

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, В.Кличко во время встречи с представителями региональных СМИ в Киеве заявил, что в команде «УДАРа» не будет людей, которые преследуют исключительно сиюминутные цели, – попасть в ВР или приблизиться к власти.

Как рассказал В.Кличко, как только стало понятно, что партия преодолевает 5% барьер и проходит в парламент, появилось множество желающих присоединиться – и не все имели благородные цели.

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«Мы в любом случае никого не отталкивали, всех выслушивали. Но у многих людей сразу же проснулось желание «порулить», «попасть в список». Как лидер политической партии я несу личную ответственность за каждого члена партии», – заявил лидер «УДАРа».