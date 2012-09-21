СТБ обратился в ГПУ и МВД в связи с угрозами в адрес журналистки

Об этом сообщается на портале телеканала.

По данным СТБ, 20 сентября в 23.22 на мобильный руководителя информационно-аналитического отдела передачи «Вікна-Новини», депутату Коцюбинского поселкового совета Ирины Федорив позвонил неизвестный, который посоветовал больше времени проводить со своей семьей, потому что она стоит на пути у каких-то людей, имеющих «где-то» многомиллионные интересы.

«Он отметил, что знает, что я имею много влиятельных знакомых и друзей, но дал понять, что эти люди рядом со мной и с моими родными не будут все время. На мою просьбу конкретизировать, какую именно тему, которой я занимаюсь, он имеет в виду, он не захотел ответить», - сообщила И.Федорив.

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СТБ воспринимает это как реальную угрозу жизни и здоровью работника телеканала и его семьи, которая вызвана ее профессиональной деятельностью. В связи с тем, что за последние годы как на телеканале, так и в своей общественной деятельности в должности депутата Коцюбинского поселкового совета И.Федорив фактически занимается одной темой – освещением темы о незаконной передаче Беличанского леса на площади более 4 тысяч гектаров в частную собственность местной властью пгт Коцюбинское.

«Это дает нам основания считать, что она получила угрозы, которые непосредственно связаны с ее профессиональной журналистской деятельностью», - заявляют на СТБ.

И.Федорив утром 21 сентября написала заявление о преступлении в общественной приемной Министерства внутренних дел Украины.

Также соответствующее обращение было направлено на имя Дарии Чепак как руководителя Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.