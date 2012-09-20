Милиция проводит обыск в избирательном штабе «УДАРа» в Луганске

Об этом сообщили в Луганской областной организации «УДАРа».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», по словам луганских партийцев, в штаб «УДАРа» в 105-м избирательном округе приехал оперуполномоченный с документами на обыск. Основания обыска – в рамках рассмотрения дела о краже ноутбука у арендодателя помещения, где находится штаб «УДАРа».

В настоящее время сотрудники штаба вместе с оперуполномоченным ожидают приезда людей, которые будут проводить обыск. В то же время следователь не реагирует на вопрос представителей «УДАРа», не связан ли приезд правоохранителей в штаб с тем, что через два дня город должен посетить лидер партии В.Кличко.

В «УДАРе» называют происходящее в Луганской области продолжением давления на активистов партии и препятствованием встречам В.Кличко с людьми. Так, 19 сентября местная власть в Донецке заявила, что В.Кличко должен перенести свою встречу с избирателями из центра города подальше, мотивируя тем, что в этот день в Донецке будет проходить футбольный матч.