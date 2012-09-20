Янукович уединился с Коморовским

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, во время церемонии прозвучали государственные гимны Украины и Польши, президенты обошли строй воинов Почетного караула. Церемония завершилась представлением официальных делегаций двух стран.

После этого началась встреча В. Януковича и Б.Коморовского в формате «с глазу на глаз». Дальше под председательством Президентов состоятся украинско-польские переговоры в расширенном составе.