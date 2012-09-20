Янукович уединился с Коморовским
10:44, 20 сентября 2012Политика
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В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора Януковича и Президента Республики Польша Бронислава Коморовского, который находится в Украине с государственным визитом.
У Януковича и Коморовского началась встреча в формате "с глазу на глаз"
Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, во время церемонии прозвучали государственные гимны Украины и Польши, президенты обошли строй воинов Почетного караула. Церемония завершилась представлением официальных делегаций двух стран.
После этого началась встреча В. Януковича и Б.Коморовского в формате «с глазу на глаз». Дальше под председательством Президентов состоятся украинско-польские переговоры в расширенном составе.
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