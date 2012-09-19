Турчинов: власть после выборов отменит судебное решение о якобы долгах ЕЭСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил руководитель центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции “Батьківщина” Александр Турчинов.

“Украинское государство не заплатит Российской Федерации ни одной копейки по этому делу. Более того, по завершении избирательного процесса апелляционная или кассационная инстанция отменит это решение на основании на самом деле несуществующих гарантий, которых нет даже в иске Российской Федерации”, - сказал А.Турчинов.

По словам А.Турчинова, подобное решение суда является “грязной технологией”, направленной, в первую очередь, против Юлии Тимошенко и оппозиции.

“Принимая такое решение, украинская власть теперь будет рассказывать все время, оставшееся на избирательную кампанию, что они вынуждены не платить пенсии, зарплаты, которые они и так не способны платить из-за экономического кризиса, но будут прикрываться тем, что они вынуждены возвращать какие-то несуществующие долги”, - отметил А.Турчинов.

Он заметил, что подтверждение этому все смогут уже в ближайшее время увидеть на политических ток-шоу и в новостях. Кроме того, он не исключил, что эту тему даже активно Партия регионов будет использовать в своих политических рекламных роликах. “Это еще раз говорит о том, насколько они боятся лидера оппозиции Юлию Тимошенко. Они готовы торговать государством, принимать абсурдные решения, чтобы иметь возможность такие вещи использовать в очередных делах против Юлии Тимошенко”, - сказал А.Турчинов.

Он отметил, что решение суда “было продиктовано Администрацией Президента”, поскольку все суды сегодня подчиняются главе государства.

Руководитель центрального избирательного штаба отметил, что соответствующее решение выглядит странным ввиду того, что согласно письму министра юстиции Украины Александра Лавриновича, нет информации о наличии какой-либо задолженности ЕЭСУ перед Минобороны России. “Более того, когда начался этот судебный фарс, официальный представитель Кабмина в судебном зале объявил, что “правительство опровергает существование государственных гарантий относительно возможности взыскания государственного долга по делу ЕЭСУ”, - сказал А.Турчинов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 сентября, Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны России к Кабмину относительно долга корпорации "Единые энергетические системы Украины" и обязал правительство Украины выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс. 506 грн 26 коп. (около 390 млн дол.).

Судья подчеркнул, что решение суда вступает в силу в случае, если не будет подана апелляция. В случае же рассмотрения такой жалобы и подтверждения данного решения суда, оно вступает в силу после решения апелляционной инстанции.

Справка УНИАН. Министерство обороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн грн по делу корпорации ЕЭСУ. Российская сторона потребовала привлечь в качестве ответчика, кроме Кабмина Украины, Государственную казначейскую службу Украины. ЕЭСУ в деле фигурирует как третье лицо на стороне ответчика.

Между тем, Киевский райсуд Харькова рассматривает дело об обвинении экс-премьера, лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ, которой она в свое время руководила.

Прокуратура заявила иск о возмещении экс-премьером Украины Ю.Тимошенко убытков в размере 19,5 млн грн по делу ЕЭСУ. Генеральный прокурор Виктор Пшонка утверждает, что уголовное дело против Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации ЕЭСУ было незаконно закрыто в 2005 году под давлением в то время Президента страны Виктора Ющенко сразу после назначения Ю.Тимошенко главой правительства.