Участники процесса по иску Минобороны РФ отказались комментировать решение суда

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, после завершения судебного процесса и оглашения решения представители российской стороны проигнорировали вопрос журналистов, удовлетворены ли они решением суда.

Кроме того, представитель Государственного казначейства Украины порекомендовал обращаться в пресс-службу, а представитель Кабмина вообще не вышел к представителям СМИ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 сентября, Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны России к Кабмину относительно долга корпорации "Единые энергетические системы Украины" и обязал правительство Украины выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн. 53 тыс. 506 грн 26 коп. (около 390 млн дол.).

Судья подчеркнул, что решение суда вступает в силу в случае, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае же рассмотрения такой жалобы и подтверждения данного решения суда, оно вступает в силу после решения апелляционной инстанции.

Справка УНИАН. Министерство обороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн. грн по делу корпорации ЕЭСУ. Российская сторона затребовала привлечь в качестве ответчика, кроме Кабмина Украины, Государственную казначейскую службу Украины. ЕЭСУ по делу фигурирует в качестве третьего лица на стороне ответчика.

Между тем Киевский райсуд Харькова рассматривает дело по обвинению экс-премьера, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ, которую она в свое время возглавляла.

Прокуратура заявила иск о возмещении экс-премьером Украины Ю.Тимошенко ущерба в сумме 19,5 млн. грн по делу ЕЭСУ. Генеральный прокурор Виктор Пшонка утверждает, что уголовное дело в отношении Ю.Тимошенко относительно корпорации ЕЭСУ было незаконно закрыто в 2005 году под давлением в то время Президента страны Виктора Ющенко сразу после назначения Ю.Тимошенко главой правительства.

В Объединенной оппозиции "Батькивщина" считают сообщение о долгах корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ попыткой власти накануне выборов очернить имя Ю.Тимошенко.